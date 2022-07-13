Минобороны России: украинские боевики заняли ряд больниц и роддомов в Одесской области

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики заняли больницы и роддома в ряде населённых пунктов Одесской области.
Минобороны России: украинские боевики заняли ряд больниц и роддомов в Одесской области
  • РИА Новости

«В населённых пунктах Доброслав и Красносёлка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооружённых формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом всех больных независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорождёнными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», — сказал он.

Мизинцев уточнил, что медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.

Ранее Министерство обороны России обратилось к ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международному комитету Красного Креста с просьбой оказать влияние на украинских военных, которые размещают огневые позиции в медицинских организациях.

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