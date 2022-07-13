Минобороны России: украинские боевики заняли ряд больниц и роддомов в Одесской области
- РИА Новости
«В населённых пунктах Доброслав и Красносёлка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооружённых формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом всех больных независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорождёнными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», — сказал он.
Мизинцев уточнил, что медперсонал, пытавшийся помешать неонацистам, подвергли физическому насилию.
Ранее Министерство обороны России обратилось к ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международному комитету Красного Креста с просьбой оказать влияние на украинских военных, которые размещают огневые позиции в медицинских организациях.