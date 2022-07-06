В МО России обратились к ООН и МККК из-за размещения ВСУ оружия в больницах

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Министерство обороны России обратилось к ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международному комитету Красного Креста с просьбой оказать влияние на украинских военных, которые размещают огневые позиции в медицинских организациях.
В МО России обратились к ООН и МККК из-за размещения ВСУ оружия в больницах
  • РИА Новости

В оборонном ведомстве добавили, что факты использования медицинских объектов в военных целях остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.

«В очередной раз призываем... оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что украинские националисты планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье Херсонской области.

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