В МО России обратились к ООН и МККК из-за размещения ВСУ оружия в больницах
- РИА Новости
В оборонном ведомстве добавили, что факты использования медицинских объектов в военных целях остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.
«В очередной раз призываем... оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», — заявили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что украинские националисты планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье Херсонской области.