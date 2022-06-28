Минобороны: украинские военные планируют нанести ракетные удары по больнице в Высокополье

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Украинские националисты планируют нанести ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье Херсонской области.
Минобороны: украинские военные планируют нанести ракетные удары по больнице в Высокополье
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ближайшее время боевики украинских националистических батальонов планируют нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице (ул. Освободителей) в Высокополье, находящемся под контролем Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.

Целью этих действий является провоцирование ответного огня со стороны России и последующее обвинение ВС России в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, пояснили в Минобороны.

По данным ведомства, при проведении данной провокации будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов.

Также в Минобороны сообщили, что Служба безопасности Украины готовит провокацию в Одесской области для последующего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения.

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