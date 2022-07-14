Минобороны: в подконтрольных России городах Украины восстановлена муниципальная власть
- РИА Новости
Жители городов совместно с военными восстанавливают инфраструктуру, сообщило ведомство.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населённых пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы», — говорится в заявлении.
Ранее первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что город Северск в настоящее время находится под контролем союзных сил России и Донецкой Народной Республики.