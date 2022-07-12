«Высокоточными ракетами «Искандер»: в МО РФ заявили об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon под Одессой

В Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, в результате ещё одного удара высокоточными ракетами уничтожено 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ, а также четыре склада с боеприпасами и пункт ремонта украинской бронетехники.

Российские войска в ходе спецоперации на Украине уничтожили пусковые установки системы Harpoon производства США.

«В районе населённого пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — сказал 12 июля в ходе брифинга представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в результате ещё одного удара высокоточными ракетами уничтожены 180 военнослужащих, а также 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

Наряду с этим ВКС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.

Также уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в Донецкой Народной Республике.

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В свою очередь, авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живую силу и военную технику в 111 районах.

Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, в том числе один ударный аппарат в районе города Николаева. Помимо этого, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 243 самолёта, 137 вертолётов, 1513 беспилотников, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина РСЗО, 3135 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.

Брифинг МО России

Сокращение количества зарубежных наёмников

В Минобороны подчеркнули, что российская сторона отслеживает и фиксирует пофамильно всех иностранных наёмников, которые прибывают на Украину для участия в боевых действиях.

В качестве примера в Минобороны привели данные о прибытии 6 июля в пункт сбора и размещения иностранных наёмников двух граждан Великобритании и трёх граждан США, чьи имена известны российскому оборонному ведомству. «Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», — подчеркнул представитель МО РФ.

Вместе с тем в ведомстве констатировали, что количество зарубежных наёмников, принимающих участие в событиях на Украине на стороне Киева, продолжает сокращаться.

«Вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тыс. прибывших на территорию Украины иностранных наёмников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — отметил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие три недели в результате наступательных действий ВС РФ и подразделений НМ ДНР и ЛНР число наёмников на Украине сократилось с 3221 до 2741.

«За это время, несмотря на прибытие еще 151 наёмника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», — сказал Конашенков.

За указанный период больше всего потерь было среди польских боевиков — 166 человек. В то же время уничтожены 50 боевиков из Грузии и 23 наёмника из Великобритании. Как напомнили в ведомстве, иностранные наёмники не являются комбатантами.

«Лучшее, что их ждёт в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», — заявил Конашенков.

Напомним, что 9 июня суд Донецкой Народной Республики вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины. Согласно последней информации, решение по поданным наёмниками апелляциям будет принято в течение месяца.