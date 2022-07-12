Минобороны России сообщило об уничтожении за три недели почти 400 наёмников на Украине

Короткая ссылка
Почти 400 иностранных наёмников уничтожены на Украине за прошедшие три недели, сообщает Минобороны России.
Минобороны России сообщило об уничтожении за три недели почти 400 наёмников на Украине
  • РИА Новости

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наёмников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за прошедшие три недели число наёмников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.

«За это время, несмотря на прибытие ещё 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», — заявили в Минобороны.

  • Минобороны России сообщило об уничтожении за три недели почти 400 наёмников на Украине

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить