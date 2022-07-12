Почти 400 иностранных наёмников уничтожены на Украине за прошедшие три недели, сообщает Минобороны России.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наёмников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за прошедшие три недели число наёмников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.

«За это время, несмотря на прибытие ещё 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», — заявили в Минобороны.

Минобороны России сообщило об уничтожении за три недели почти 400 наёмников на Украине

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.