Союзные силы освободили населённые пункты Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике, заявили в Народной милиции ЛНР, отметив, что таким образом линия фронта продвинулась далеко вперёд. Представители ЛНР также сообщили об успешном перехвате украинских ракет, которые были нацелены на гражданские объекты — среди них элеватор с зерном и ТЭС, обеспечивающая энергией ряд освобождённых территорий. Тем временем между Мариуполем и Донецком запущено железнодорожное сообщение.

Взятие под контроль Владимировки и Триполья

Силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль населённые пункты Владимировка и Триполье в ДНР, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с 6-м отдельным казачьим полком», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, «линия фронта продвинулась далеко вперёд», подразделения ЛНР помогают в освобождении территории ДНР.

Тем временем помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что союзные силы также освободили село Богородичное, расположенное на территории ДНР.

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«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведётся организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — написал он в своём Telegram-канале.

ВСУ и заградотряды

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал, что украинская сторона применяет в ходе боёв в Северске заградотряды.

«Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске», — сообщил Мирошник в своём Telegram-канале.

По его словам, в Северске остаются подразделения украинских тербатов и нацгвардейцев, части ВСУ отведены в пригород. Мирошник заявил, что боевики украинских националистических формирований «в буквальном смысле отстреливают «побратимов» при попытке к бегству из городка».

Кроме того, посол ЛНР заявил, что подразделения союзных войск активно работают артиллерией по пригороду, где расположены укрепрайоны боевиков.

«Наши штурмовые подразделения в город ещё не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города», — рассказал Мирошник.

Перехват украинских «Точек-У» над ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ПВО республики сбили над Луганском украинские ракеты «Точка-У», которые были нацелены на гражданские объекты.

«Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобождённые территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно», — цитирует Марочко РИА Новости.

Попытка покушения на главу Мелитопольского района

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил о покушении на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Уточняется, что он не пострадал.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов в Telegram, добавив, что подробности покушения будут обнародованы позднее.

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При этом представитель ГУ МВД по Запорожской области отметил, что от диверсий и терактов страдают в первую очередь мирные жители.

«Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобождённых территориях, понесут неотвратимое наказание», — подчеркнул он.

Пассажирское сообщение между Мариуполем и Донецком

Мэр Мариуполя Константин Иващенко объявил о запуске железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком.

В понедельник, 11 июля, в 07:00 от железнодорожного вокзала в Мариуполе в Волноваху отправился первый запущенный с момента освобождения города регулярный пассажирский поезд.

«Эта электричка дойдёт до Волновахи, а там уже есть автобусное сообщение с Донецком. То есть этим мы полностью открываем логистическую цепочку, связывающую родственников и близких людей, которые находятся в Мариуполе и Донецке», — цитирует Иващенко РИА Новости.

По информации агентства, поезд рассчитан на 200 пассажиров. Проезд от Волновахи до Мариуполя стоит 27 рублей. Время в пути по этому маршруту составит 2 часа 44 минуты.