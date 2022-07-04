«Успешно проведена наступательная операция»: Шойгу представил Путину доклад об освобождении ЛНР

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил президенту страны Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики. Министр рассказал, что российские военные успешно провели наступательную операцию, окружили и ликвидировали ряд группировок ВСУ, а также взяли 25 населённых пунктов, среди которых Лисичанск. Согласно приведённым Шойгу данным, в ходе наступления под контроль взято 670 кв. км территорий. Путин распорядился наградить командующих группировками войск, а также всех военнослужащих, отличившихся в ходе освобождения ЛНР.
«Успешно проведена наступательная операция»: Шойгу представил Путину доклад об освобождении ЛНР
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе спецоперации на Украине.

«Соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина во взаимодействии с подразделениями 2-го корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики и при поддержке Южной группировки войск под командованием генерала армии Суровикина успешно проведена наступательная операция по освобождению территории ЛНР», — заявил министр.

Он привёл данные, согласно которым в течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Под контроль взято 25 населённых пунктов, завершением операции стало освобождение Лисичанска, одного из крупнейших городов ЛНР.

«Всего в ходе активных наступательный действий взято под контроль 670 кв. км территорий. Общие потери Вооружённых сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251», — заявил Шойгу.

Он также привёл данные, согласно которым ВСУ в ходе операции потеряли 196 танков и других бронированных машин, 12 самолётов, один вертолёт, 69 беспилотников, шесть зенитно-ракетных комплексов большой дальности, а также 97 боевых машин реактивных систем залпового огня, 166 орудий полевой и миномётной артиллерии, 216 автомобилей различного назначения.

Путин в ответ заявил, что участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны восстановить силы.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал Путин.

Также по теме
«Свидетельствуют о тесном сотрудничестве»: Росгвардия нашла доказательства работы миссии ОБСЕ в интересах СБУ
В Херсонской области обнаружены свидетельства сотрудничества наблюдателей ОБСЕ с украинскими спецслужбами. Как заявили в Росгвардии,...

Он добавил, что группировки «Восток» и «Запад», в свою очередь, должны «выполнять свои задачи по ранее утверждённым планам». Президент выразил надежду, что эти подразделения также достигнут успеха.

Наряду с этим глава государства рассказал, что сегодня же подпишет указы о присвоении звания Героя России командующему группировки «Центр» и его заместителю.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что всех отличившихся во время спецоперации военнослужащих следует наградить.

Кроме того, Путин заявил, что получил доклады от командующих группировкой «Центр» и Южной группировкой войск. «Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах», — подытожил президент.

Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в результате действий российских военных в ЛНР украинская сторона потеряла командование над несколькими войсковыми соединениями.

«В результате успешных наступательных действий российских вооружённых сил в Луганской Народной Республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — заявил в ходе брифинга 4 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также подчеркнул, что противник по-прежнему несёт тяжёлые потери в ходе боевых действий. В частности, в ВКС России ударили по пунктам временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в Харькове, где находились около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

Между тем российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника. ВКС России высокоточным оружием уничтожили за сутки семь пунктов управления ВСУ, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, батарею реактивных систем залпового огня «Град» в районе перезарядки, а также живую силу и военную технику ВСУ в 16 районах.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику ВСУ в 61 районе. В ходе воздушного боя сбит украинский истребитель Су-25.

Российские средства ПВО сбили за сутки восемь украинских беспилотников, а также перехватили 11 снарядов РСЗО «Ураган».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 230 самолётов, 134 вертолёта, 1448 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномёта и 4002 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить