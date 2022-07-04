Министерство обороны России заявило, что высокоточным оружием поражены пункты дислокации двух бригад Вооружённых сил Украины в Харькове.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские войска несут значительные потери на всех направлениях.

«За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харькове», — проинформировал Конашенков.

По его словам, в пунктах находились порядка 200 украинских военных и до 19 единиц военной техники.

Минобороны: высокоточным оружием поражены пункты дислокации двух бригад ВСУ в Харькове

Ранее ВКС России высокоточным оружием уничтожили десять пунктов управления ВСУ в ДНР, Николаевской и Днепропетровской областях.