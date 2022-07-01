«Благодаря слаженной работе»: в Луганске открылся первый пункт выдачи российских паспортов

В Луганске открылся первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов, заявили в МВД республики. Как отметил замглавы ведомства Михаил Параскеев, в ближайшее время в ЛНР откроют ещё несколько аналогичных пунктов. Тем временем в Минобороны рассказали о ходе строительства жилья в Мариуполе. По данным ведомства, уже в 2022 году в городе появится новый микрорайон, в котором будет более 1 тыс. квартир.

В Луганске открылся первый на территории ЛНР пункт выдачи российских паспортов, заявил замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев.

«Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на реализацию права наших граждан на получение российского гражданства. Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД РФ открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», — цитирует Параскеева РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время в республике появятся ещё несколько таких пунктов.

Параскеев пояснил, что пункты открываются в рамках выполнения указа президента РФ от 24 апреля 2019 года, который предусматривает упрощённый порядок обращения за российским гражданством для ряда лиц в гуманитарных целях.

Путин, комментируя документ, тогда отмечал, что речь шла о вопросе чисто гуманитарного характера, обусловленном ситуацией с гражданскими правами жителей республик Донбасса.

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«Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — сказал президент в ходе встречи с Советом законодателей 24 апреля 2019 года.

Строительство социальных объектов и помощь многодетным семьям

Тем временем в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ заявили, что в Мариуполе построят новый жилой микрорайон, в нём будет более 1 тыс. квартир.

«Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя», — отмечается в сообщении.

Из публикации следует, что площадь застройки составит 115 га. Планируется возвести 12 пятиэтажных домов. На стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники.

Кроме того, в Луганске военные строители возводят новый многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. квадратных метров на 200 мест.

«Военные специалисты уже завершили устройство фундаментной плиты, собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока, в ближайшие дни приступят к кровле и фасадам здания», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал восстановление жилой и социальной инфраструктуры основной задачей в Донбассе. В конце июня вице-премьер говорил, что российские регионы уже ведут строительно-монтажные работы на 200 объектах.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что в Мелитополе стартовала выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь составляет 10 тыс. рублей.

Чтобы получить денежные средства, нужны паспорт с пропиской в Мелитополе и документы, подтверждающие статус многодетной семьи или матери-одиночки.

Обстрел ЛНР из HIMARS

Утром 1 июля представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что территорию республики обстреляли из РСЗО М142 HIMARS.

Напомним, что в начале июня в США подтвердили поставку этих систем вооружения Киеву в рамках очередного пакета военной помощи. Дальность действия HIMARS составляет около 80 км.

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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:30 с направления н. п. Артёмовск (Бахмут) по н. п. Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram.

Позднее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что обстрел города Ровеньки указывает на американские поставки дальнобойных боеприпасов Украине.

«Расстояние между (подконтрольным Киеву. — RT) городом Артёмовск и Ровеньками — более 100 км, что даёт основание говорить, что вместе с РСЗО американцы поставили на Украину дальнобойные боеприпасы, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Также могу сейчас сказать, что наш СЦКК выехал на место, будет фиксировать последствия обстрела», — цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее сообщалось ещё об одном обстреле территории ЛНР из HIMARS. 28 июня из этого типа оружия был обстрелян город Перевальск. Отмечалось, что использованная при ударе ракета HIMARS несла кассетную боевую часть.