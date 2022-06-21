«Выгнали больных»: в Минобороны РФ заявили об использовании ВСУ медучреждений для размещения военной техники

Украинские боевики используют объекты медицинской инфраструктуры для размещения огневых точек и военной техники, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, ВСУ расположились в поликлинике №29 Одессы, выставив артиллерию и РСЗО на прилегающей территории и выгнав из учреждения больных. В центральной городской больнице Авдеевки националисты оборудовали снайперские точки и заминировали подходы к учреждению, не предупредив об этом мирных граждан.

Украинские боевики используют объекты медицинской инфраструктуры для размещения огневых точек и военной техники, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В частности, он рассказал, что ВСУ расположились в поликлинике №29 Одессы, выставив артиллерию и РСЗО на прилегающей территории.

«При этом всех больных независимо от состояния их здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения», — отметил он.

Помимо этого, в центральной городской больнице Авдеевки националисты оборудовали снайперские точки и заминировали подходы к учреждению, умышленно не предупредив об этом мирных граждан.

В Приволье на территории Лисичанской областной психиатрической больницы ВСУ оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов, разместили бронетехнику, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц, добавил Мизинцев.

«Кроме того, в Славянске на территориях психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции боевики украинских вооружённых формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита», — сообщили в Минобороны.

Мизинцев подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления российской стороны, ВОЗ и мировая общественность не реагируют на подобные факты.

Ситуация в портах

По словам Мизинцева, в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. В Минобороны отметили, что беспрепятственно выйти в открытое море суда не могут из-за угрозы обстрела со стороны Киева и высокой минной опасности.

В оборонном ведомстве добавили, что силам ВМФ России удалось разминировать акваторию порта Мариуполя. Кроме того, российская сторона обеспечила функционирование двух морских гуманитарных коридоров — в Чёрном и Азовском морях.

«Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — заявил Мизинцев.

Эвакуация и гуманитарная помощь

За минувшие сутки Россия эвакуировала из опасных районов Украины и республик Донбасса почти 22 тыс. человек, в том числе 3826 детей, рассказал Мизинцев.

Всего, по его словам, с начала спецоперации были эвакуированы 2 002 773 человека, из которых 318 144 — дети.

Сотрудники МЧС ДНР разгружают гуманитарную помощь для жителей освобожденного села Яцковка в Донецкой народной республике. Дата события:20.05.2022

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Представитель Минобороны уточнил, что в России работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения для беженцев.

«Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 618,7 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1197 гуманитарных акций, в том числе четыре — за истекшие сутки: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 614,5 т гуманитарной помощи», — добавил он.

Обстрелы ДНР

Следственный комитет России расследует данные о новых обстрелах территории Донецкой Народной Республики, заявили в ведомстве.

«Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют информацию о новых преступлениях украинских вооружённых формирований в отношении мирного населения», — подчеркнули в СК.

По данным ведомства, в результате обстрелов Макеевки, Ясиноватой и Горловки в ДНР погиб один человек, ещё шесть мирных граждан получили ранения.

Между тем Народная милиция ДНР сообщила, что силы республики совместно с ВС РФ за минувшие сутки уничтожили одну реактивную систему залпового огня «Град», одну гаубицу М-777, два грузовых автомобиля и более 30 украинских силовиков.

«Подавлены две огневые точки противника в районах населённых пунктов Авдеевка и Курдюмовка», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что с начала суток украинская сторона выпустила по территории республики более 250 снарядов из «Градов», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм миномётов.