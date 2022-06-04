«Они все герои»: кто проявляет мужество и смелость в ходе спецоперации

За время специальной военной операции ВС РФ на Украине российские военнослужащие неоднократно демонстрировали настоящий героизм и мастерство при выполнении боевых задач. Некоторые из них погибли, исполняя воинский долг. Героические поступки совершают и гражданские, которые помогают военным и беженцам.

В конце мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что ко всем участникам специальной операции на Украине нужно относиться как к героям.

«Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои, именно так: каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно», — заявил он.

Многие военнослужащие, участвовавшие в операции, были представлены к высоким государственным наградам. Некоторые — посмертно.

Офицер ВС РФ Нурмагомед Гаджимагомедов и командир батальона «Спарта» из ДНР Владимир Жога, которые отдали свои жизни, служа Родине, стали настоящими символами боевого духа в спецоперации на Украине. RT вспоминает их подвиги.

Старший лейтенант, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день специальной военной операции на Украине, 24 февраля. Уроженец Дагестана получил ранение и применил гранату, находясь в окружении. Ему было всего 25 лет.

Гаджимагомедов был посмертно удостоен звания Героя России. Награду родным погибшего военнослужащего вручил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Объявляя о присвоении погибшему офицеру звания Героя России, президент Владимир Путин отметил, что Гаджимагомедов был истинным командиром, который берёг своих подчинённых.

У Нурмагомеда Гаджимагомедова осталась жена и маленькая дочь, которую офицер успел увидеть только на фото — она родилась через три дня после его отъезда. Герой был похоронен в родовом селе Кани в Дагестане. Там ему поставят памятник — бронзовый бюст. В Махачкале в честь Гаджимагомедова назвали улицу.

Подполковник ВС ДНР, командир батальона «Спарта» Владимир Жога (позывной Воха) героически погиб 5 марта. Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход мирных жителей, прежде всего женщин и детей, из Волновахи. Владимиру Жоге было 28 лет.

Владимир Путин посмертно присвоил Жоге звание Героя России. Он стал первым иностранным военнослужащим, удостоенным этой награды. 9 мая после парада в честь Дня Победы президент встретился с отцом Владимира Жоги Артёмом Жогой и передал ему звезду Героя за сына.

Жоге также присвоили звание Героя ДНР. В перешедшей под контроль республики Волновахе, где погиб командир «Спарты», в честь Жоги назвали улицу, а на Аллее героев в Донецке открыли памятник. Именем Героя Владимира Жоги также назовут улицу в Ростове-на-Дону.

Также за героизм, проявленный в специальной военной операции на Украине, звания Героев России были удостоены и другие российские военнослужащие.

Максим Концов

© Росгвардия

Лейтенант Росгвардии Максим Концов погиб при исполнении воинского долга 24 марта. Он пожертвовал собой, чтобы спасти боевых товарищей. Концов лично подавил огневую точку, что позволило окружить украинских диверсантов.

«Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными», — говорилось в сообщении Минобороны о смерти героя.

Благодаря самоотверженным действиям лейтенанта Концова диверсионную группу удалось уничтожить, несколько диверсантов попали в плен, а российские военные ликвидировали крупный схрон с оружием и боеприпасами.

За свой подвиг лейтенант Максим Концов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. У погибшего росгвардейца остались жена и две маленькие дочери.

Виктор Дудин (справа) и Дмитрий Литвинов

© Минобороны РФ

Уроженец Армавира, штурман истребительного авиационного полка Виктор Дудин стал первым лётчиком, удостоенным звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Он уничтожил вражеский самолёт в первый день СВО.



В ходе боевого патрулирования Виктор Дудин засёк истребитель ВСУ и с первого захода уничтожил вражеский Су-27. Так лётчик предотвратил возможность нанести воздушный удар по позициям российских войск.

Впоследствии Дудин не раз срывал атаки украинской авиации, в ходе СВО он уничтожил ещё несколько воздушных целей — как в одиночном полёте, так и в составе пары. Помимо этого, майор Дудин ликвидировал с воздуха мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1», для этого лётчику пришлось снизиться на опасную высоту менее 400 метров.

Виктор Дудин был награждён золотой звездой Героя Российской Федерации 8 мая, на торжественном приёме в честь героев. Награду ему вручил сам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дмитрий Литвинов (слева) и Сергей Шойгу

© Минобороны РФ

Подполковник из Забайкалья, лётчик Дмитрий Литвинов был удостоен звания Героя России за то, что в ходе военной спецоперации на Украине спас подбитый истребитель товарища, прикрыв его своим самолётом. Министр обороны Сергей Шойгу 8 мая вручил летчику медаль Героя России.

Выполняя боевую задачу, Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 уничтожить ротный опорный пункт украинских националистов. Когда опорный пункт был разгромлен, второй самолёт подбили ракетой, выпущенной из переносного зенитного ракетного комплекса противника.

«Подполковник Литвинов перестроился за подбитый самолёт и, визуально оценив его повреждения, помог второму лётчику частично восстановить управление. В этот момент по подбитому самолёту была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолёт не выдержит ещё одного попадания, Дмитрий Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение — прикрыть его своим самолётом, зашёл ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от самолёта», — говорится в сообщении Минобороны РФ о подвиге Литвинова.

Не только военные

Героизм в российской военной спецоперации на Украине проявляют не только военнослужащие. Как настоящие герои поступают и обычные мирные жители, обеспечивающие надёжный тыл военным.

Светлана Щербина

RT

Светлана Щербина из Волновахи 12 дней укрывала дома танкиста ДНР Евгения Донченко, выжившего в бою, который оказался, по сути, первым в жизни молодого солдата. В конце февраля, когда начался штурм Волновахи, танк, которым управлял Донченко, оказался в засаде врага. В неравном бою экипаж молодого бойца уничтожил два вражеских танка и БМП, но был подбит. Погибли командир экипажа и наводчик, а получивший контузию Евгений Донченко сумел выбраться из горящей машины.

Евгений Донченко

RT

Без помощи Светланы танкисту не удалось бы спастись: в городе было много националистов, а несколько вражеских танков стояли прямо в огороде за домом Светланы. Женщина не выдала раненого Донченко. Когда Волноваха перешла под контроль ДНР, танкиста удостоили звания героя Донецкой народной республики.

Восьмилетний Алёша Павличенко из Белгородской области уже стал настоящим символом боевого духа в военной спецоперации РФ на Украине. Мальчик, выбежавший встречать российских военных, стал героем видеоролика, моментально разлетевшегося по СМИ и соцсетям: на нём ребёнок отдаёт честь солдатам.

Алёша Павличенко

RT

Минобороны поблагодарило мальчика, опубликовав в своих соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша», а 28 мая стало известно, что Алёшу приняли в ряды юнармейцев, ему подарили форменную спецодежду и армейский фонарик. В честь восьмилетнего мальчика Алёши в Белгородской области даже выпустили темный шоколад «Алёшка».

Женщины в Белгородской области, граничащей с Украиной, где ведутся боевые действия, поддерживают беженцев и российских военнослужащих.

Елена Химченко

RT

RT рассказывал, например, о старшей сестре Марфо-Мариинского сестричества милосердия Елене Химченко — женщина с утра до вечера помогает беженцам, прибывающим в Белгородскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик. Елена сама была на их месте: в 2015 году она вместе с двумя детьми уехала из родного Артёмовска в Донецкой области.

RT

Другая жительница Белгорода, Жанна Слобожан, вместе со своими друзьями несколько раз в неделю приезжает к границе с Украиной, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в специальной операции, и передать им подарки от россиян. Она занимается волонтёрством и помогает жителям Донбасса с 2014 года.

Её знакомая, Елена, печёт пирожки для российских военнослужащих. В Донбассе у Елены живут близкие родственники, а в феврале этого года, когда в ДНР возобновились активные боевые действия, в ополчение ушел её племянник. В беседе с RT Елена отмечала, что помогала бы даже в том случае, если бы у неё не было родни в ДНР.