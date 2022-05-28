Приветствовавшего военных в Белгородской области мальчика Алёшу приняли в «Юнармию»

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Восьмилетнего Алексея Павличенко из Белгородской области, который приветствовал российских военных, приняли в «Юнармию».
Приветствовавшего военных в Белгородской области мальчика Алёшу приняли в «Юнармию»
  • РИА Новости
  • © Антон Лисковец

Отмечается, что церемонию посвящения провёл начальник главного штаба движения Никита Нагорный.

Ранее Минобороны поблагодарило восьмилетнего мальчика из Белгородской области, который встречал российских военных, выложив в своих соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша».

Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.

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