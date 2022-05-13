«Мне захотелось, чтобы они были счастливы»: как живёт маленький «танкист», встречающий солдат в пограничном селе

Минобороны поблагодарило 8-летнего мальчика из Белгородской области, который встречал российских военных, выложив в своих соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша». Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие. RT разыскал мальчика и его маму и выяснил, как была сделана запись.

Министерство обороны России опубликовало в соцсетях пост с благодарностью 8-летнему мальчику из Белгородской области по имени Лёша. Ребёнок прославился в интернете благодаря видеоролику. На видео он встречает колонну российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.

RT удалось выяснить, что мальчика с популярного видео зовут Лёша Павличенко. Вместе со своей мамой, отцом и старшим братом он живёт в Белгородской области и учится в первом классе.

«Я был очень рад»

Как рассказала RT мама Лёши Юлия Павличенко, видео, ставшее популярным в майские праздники, было снято ещё в марте. Дом семьи расположен у дороги, и из окон видно военную технику, которая направляется на спецоперацию на Украину.

Колонны проезжают мимо несколько раз в день, и первоклассник старается успеть поприветствовать каждую.

«Как только я вижу, что колонна едет, надеваю танкистскую шапку, кроссовки и бегу к военным, стараясь не опаздывать. Если не успеваю, то, конечно, расстраиваюсь. Примерно пять раз в день я так выбегаю», — рассказывает Лёша.

По словам Юлии, приветствовать солдат сын решил после того, как они с мужем рассказали ему о спецоперации.

«Когда стали слышны «бахи», сын пришёл домой и начал интересоваться. Мы с мужем объяснили, что такое специальная операция, для чего она нужна и ради чего это делается. Ну и он этим проникся, стал переживать за ребят, и вот когда пошла техника, он стал выбегать, — вспоминает женщина. — И начало это происходить каждый день: придёт из школы, переоденется и бежит. Ещё, когда гуляет на улице, срывается с детской площадки и бежит за техникой. Потом мы купили ему флаг, и вот он начал маршировать вместе с ним и приветствовать военных».

Сам Лёша говорит, что, узнав о спецоперации, он захотел сделать для солдат что-то хорошее.

«Мне захотелось это делать, чтобы они (солдаты — RT.) были счастливы, они же далеко от дома. Первый раз я увидел технику ещё три месяца назад, а когда солдаты помахали мне, я был так рад», — объясняет ребёнок.

«Хочу стать генералом»

Со временем солдаты стали узнавать и приветствовать ребёнка.

«Они могут посигналить, поморгать фарами, помахать или отдать мне тоже честь. Однажды мне танкист подарил свою шапку, в которой я теперь хожу, — рассказывает мальчик. — А иногда даже останавливаются. Могут спросить, как у меня дела, а один раз меня даже покатали на военной машине вместе с ребятами — такое не каждый день бывает».

© RT

Шлемофон не единственный трофей от солдат. На шее у первоклассника висит патрон. Он одет в форму, которую ему тоже подарили военные. Также они вручили ему грамоту и флаг.

В майские праздники, после того как видео с Лёшей завирусилось, о нём узнала вся страна.

«Сначала это видео я отправила подруге, чтобы показать, как сын встречает солдат, а затем оно пошло дальше по интернету», — рассказывает Юлия.

В интернете пользователи называют Алёшу народным героем и благодарят за поднятие боевого духа солдат.

Юлия признаётся, что не знает, как реагировать на неожиданную популярность: «После этого видео не только жизнь Лёши поменялась. Мы до сих пор не понимаем, что произошло, что нам делать и кому отвечать. На него тоже эмоциональная нагрузка. У сына уже есть телефон, и когда он открывает какую-то соцсеть, то видит себя».

Ни Юлия, ни её муж не имеют никакого отношения к армии, люди они сугубо гражданские. По словам женщины, своих детей (у Лёши есть старший брат) они воспитывают «как все родители».

«Главные принципы воспитания, которых придерживаются в семье, — помогать и не обижать тех, кто слабее, помогать людям в возрасте и держать своё слово и «больше ничего такого». Но каждый День Победы для нашей семьи — большой праздник: мы поём военные песни, едим солдатскую кашу. Плюс смотрим советские военные фильмы: детям они очень нравятся, мальчики проникаются», — рассказывает женщина.

«Дедушка Гриша, дедушка Коля и бабушка Маруся были на войне, — поясняет мальчик и рассказывает о своей мечте. — Я бы хотел стать генералом и ездить на БМП, мне нравится, что эта машина большая. Прикольная, там интересно. В танк я тоже уже заглядывал, там круто».