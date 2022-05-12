«Мы с 2014 года ждём, когда восстановится мир»: как дети из ДНР живут в Подмосковье

В начале мая в Подмосковье приехали дети из Донецкой Народной Республики. Ребята — участники военно-патриотического движения «Юнармия ДНР». 9 мая они приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в центре столицы, где пронесли портреты не только своих прадедов — участников ВОВ, но и знакомых, погибших за последние восемь лет в ходе вооружённого конфликта в Донбассе. О том, как они устроились в России, и о том, кто остался на их родине, — в материале RT.

«Очень переживаем»

16-летняя Катя Робалёва из города Комсомольское Донецкой области состоит в движении «Молодая гвардия — Юнармия ДНР» уже около трёх лет. Участники движения помогают ветеранам и оказывают волонтёрскую помощь нуждающимся. Буквально перед отъездом в Москву, по словам Кати, они с друзьями навещали в больнице раненых бойцов, участвующих в спецоперации.

Катя Робалёва

© Кадр: видео RT

Как рассказывает Катя, за несколько дней до 1 мая участникам движения предложили поехать в подмосковный лагерь с обучением.

«Меня это очень заинтересовало. Наши сборы — это всегда интересно. А тут ещё и учиться сможем — в ДНР мы не учились с февраля. Я считаю, что это важно, что здесь мы сможем ходить в школу», — рассказывает девушка.

В Комсомольском у Кати осталась семья — мама и младший брат. Отчим девочки участвует в спецоперации.

«Он в таком подразделении, где идут всегда первыми или вторыми. Мы всегда очень переживаем. Всегда ждём, когда после боя он напишет хотя бы короткое сообщение, — говорит Катя. — Обычно он звонит каждый день или через день. Было и такое, что пропал на неделю-полторы. Тогда мы сильно переживали».

По словам девушки, приехав в Россию, она встречает людей, которые оказывают детям Донбасса поддержку. Однако были и те, кто считает её родину «недореспубликой».

«У нас великая республика. Она достойна уважения, как и другие страны, — говорит Робалёва. — Каждый житель республики трудится, чтобы у всех было мирное небо над головой. Неприятно, когда этот труд обесценивают. Мы все с 2014 года ждём, чтобы восстановился мир. Чтобы люди могли спокойно гулять по улицам и ничего не бояться».

«Сильный край»

Марго Гиерликас из города Кировское учится в девятом классе. Ей было семь лет, когда в 2014 году в Донбассе начались боевые действия.

Марго Гиерликас

© Кадр: видео RT

«Мы были на море, вернулись, а тут уже стреляют. На территории нашего города восемь месяцев велись боевые действия. Было очень страшно, — вспоминает Марго. — Через неделю мы уехали в другой город, где было поспокойнее. И очень вовремя. Снаряд упал возле нашего дома и взрывной волной повредил его. Все оконные рамы выбило внутрь квартиры».

Папа девочки, Александр Гиерликас, работает на шахте. По словам Марго, именно он настоял, чтобы дочь уехала в Россию и была в безопасности. В ДНР у девочки остались брат и мачеха.

«Мама умерла шесть лет назад. Косвенно на это повлияла война. Стресс от событий спровоцировал рост раковых клеток, — говорит девочка. — Пока я тут, родители не рассказывают мне, что происходит в городе. Говорят, всё хорошо. Но подруги сказали, что после моего отъезда в Россию в наш город прилетела ракета. Я очень переживаю».

Марго хочет стать медсестрой.

«Планировала учиться в Донецке. Но, к сожалению, город пока под невероятными обстрелами. Я надеюсь, что, пока идёт срок подачи заявлений на поступление, наши герои отодвинут украинские войска подальше и можно будет спокойно учиться. Я горжусь, что я из Донбасса. Это очень сильный край», — говорит Гиерликас.

По словам девочки, её очень обижают комментарии в соцсетях о том, что «восемь лет Донбасс бьёт сам по себе, не было никакой войны».

«Как мы можем себя обстреливать и убивать своих людей? Ещё Россию называют страной-агрессором. Если бы это было правдой, то именно российские войска жестоко пытали бы украинских военных. Но мы наблюдаем обратную картину», — рассказывает девочка.

«Огромная гордость»

16-летний Артём Киричёк из города Комсомольское и 15-летняя Ксюша Арсененко из города Снежное познакомились в июне 2021 года на сборах в Седово. С тех пор они дружат.

Артём Киричёк

© Кадр: видео RT

«Я учусь в Донецком военном лицее. Хочется принести пользу Родине, защищать её. Дедушка в полиции работал, второй дедушка у меня старший лейтенант запаса. Я решил продолжить династию, — рассказывает Киричёк. — Папа с 2018 года защищает Донбасс. Он говорит, что тяжело, но победа будет за нами».

Ксюша также из семьи военнослужащих. Её мама работает в женской колонии, а папа — офицер, участвует в военных действиях с 2014 года. По словам Ксюши, он защищал аэропорт в Донецке.

«Последний раз мы говорили с ним перед отъездом. Несмотря на то что он там, он старается поддерживать нас, говорит, что всё будет хорошо, — рассказывает Арсененко. — Когда он узнал, что я поеду в Москву, он сказал, что это огромная гордость, что его дочь пройдёт по Красной площади».

17-летняя Виолетта Мельник из Донецка рассказывает, что уговорить родителей отпустить её в Москву было непросто, но упускать такую возможность она не хотела.

Виолетта Мельник

© Кадр: видео RT

«В следующем году я буду поступать на врача. Будет мало свободного времени, и уехать куда-то вряд ли получится. Я давно приняла такое решение, — рассказывает Мельник. — Дома у меня остались родители. Они говорят, что всё хорошо, что главное, что я в безопасности, но подруги рассказывают о бомбёжках и обстрелах».

Друг Виолетты погиб при участии в боевых действиях. По её словам, это также оказало влияние на её решение стать врачом.

«Он ушёл воевать, чтобы это скорее закончилось. У меня, как и у всех, одно желание — чтобы скорее началась мирная жизнь и дети не знали, что такое война», — рассказывает Мельник.

«Никогда не простим»

15-летний Леонид Герасимов из Горловки и 16-летний Никита Величенко из Снежного также познакомились на сборах в Седово в 2021 году.

Никита Величенко и Леонид Герасимов

© Кадр: видео RT

«Мы сдружились конкретно и до сих пор поддерживаем связь с ребятами. Такой компанией сюда и приехали, — рассказывает Никита. — Эмоции от поездки зашкаливают. Скучать нет времени: то бассейн, то футбол, баскетбол или теннис. Также десятые и восьмые классы готовятся к аттестации, а девятые и 11-е — к экзаменам», — рассказывает Величенко.

По словам Никиты, его город тыловой, из него мало кто уехал. А вот из фронтовой Горловки, где живёт Леонид, уехали многие — город постоянно обстреливают ВСУ.

«У нас никто не уезжает на Украину. Только в Россию. В Горловке никогда не простят того, что украинцы сделали в 2014 году», — говорит Леонид.

Молодой человек отмечает, что на Западе почему-то не хотят знать, что все восемь лет Украина уничтожала жителей Донбасса.

«Восемь лет наших сограждан убивали в Донбассе — и ничего. Никому это не было интересно. Как только началась спецоперация, все начали жалеть Украину. Это очень обидно, — говорит Герасимов. — Но русские всегда были за справедливость и никому не нравились. Русским быть немодно. Я очень надеюсь, что скоро наступит мир. Не только между Россией и Украиной, а везде».

Никита Величенко добавляет, что они стараются не реагировать на комментарии в соцсетях о том, что будто восемь лет никакой войны не было.

«Погибло много мирных жителей и военных. И нельзя всё это так просто взять и простить, — говорит Никита. — Сейчас у меня в спецоперации принимает участие дядя. Он рассказал, что за последние два дня спал всего три часа. Они очень сильно выматываются, чтобы наконец наступил мир».