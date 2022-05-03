«Сразу назвали меня мамой»: семья из Подмосковья взяла под временную опеку троих детей из Донбасса

Семья из Талдомского района Подмосковья взяла под временную опеку троих сирот из Донецка: 17-летнюю Яну, десятилетнего Макара и девятилетнего Захара. По словам приёмной мамы, дети влились в их большую семью и чувствуют себя комфортно. RT побывал в гостях у семьи и посмотрел, как дети из Донбасса привыкают к мирной жизни.

Накануне Пасхи 36-летняя Ирина из Талдомского района Подмосковья взяла под временную опеку троих сирот из Донецка: двоих мальчиков — десятилетнего Макара и девятилетнего Захара — и девочку — 17-летнюю Яну.

«Ребёнок должен расти в семье, без семьи нельзя», — говорит Ирина, у которой было четверо своих детей и ещё один усыновлённый мальчик.

По словам женщины, именно о большой семье она и мечтала всю жизнь. Как поясняет Ирина, она была у родителей одна и знает, каково это — расти без братика или сестры.

«Столько детей, и почти все сироты»

В Подмосковье Ирина вместе с мужем Александром приехали из Ростова-на-Дону.

Александр с младшей дочерью

RT

«На момент переезда было у нас четверо родных, но мы с мужем решили, что хотим ещё детей. Возможности позволяют, желание есть. Отучились на приёмных родителей в 2019 году, а через год у нас появился Серёжа, — вспоминает Ирина. — Ему на тот момент было пять лет. Очень сложный ребёнок, от него несколько раз отказывались, а его последняя приёмная мама умерла от коронавируса. Но мы не испугались. Знаете, как приятно видеть, когда ребёнок от любви и заботы становится спокойнее, хорошеет на глазах».

Ирина говорит, что, глядя на то, как преображается Сергей, они с мужем захотели взять ещё детей. Перед Новым, 2022 годом семья написала письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой помочь взять в семью двоих-троих детей.

«Мы на Новый год такое желание даже загадали. Потом забыли об этом. Две недели назад нам звонят и спрашивают: «Возьмёте троих детей-сирот из Донбасса? Два мальчика и девочка». Мы сразу согласились», — говорит многодетная мать.

Накануне Пасхи в семью привезли сначала старшую девочку. Она жила отдельно от своих братьев, поэтому после эвакуации оказалась одна в Нижнем Новгороде. Мальчики же вначале попали в Ростов. Их приёмная семья уже встречала на вокзале.

«Когда подъехал поезд, я чуть не расплакалась. Столько детей, и почти все все сироты. Макар и Захар выбежали, сразу нас узнали и назвали меня мамой. И такие глаза у них — полные надежды, внутреннего добра и тепла. Я подумала: «Вот оно — счастье». Такой подарок нам на Пасху», — говорит Ирина.

Сейчас Яна и её братья привыкают к новой жизни.

«Я сразу сказала Яне, что она всегда может рассчитывать на мою поддержку. Что ей сейчас надо учиться, — рассказывает Ирина. — У неё мысли были, что исполнится 18 лет — и она их заберёт. Я ей говорю: «Яна, учись». Потом пойдёшь работать. Ты устроишь свою жизнь спокойно. Мальчики под контролем и надёжной защитой. А потом, если у тебя появится такое желание, когда уже на ноги встанешь, то заберёшь».

«Ради братьев»

17-летняя Яна рассказывает, что до встречи на вокзале она не видела братьев четыре месяца.

Яна

RT

«Я их увидела и расплакалась. Они подбежали ко мне и сказали: «Привет, Яна!», а я ответила: «Привет, пупсики».

По её словам, решение о временном помещении в семью принимала она.

«Мне позвонили и спросили, хочу ли я в семью. От моего ответа зависело, заберут ли братьев. Мне не особо хотелось уже. Но я понимала, что если откажусь, то братьев никто не заберёт и они до окончания девятого или 11-го класса будут в интернате. Я через это прошла и не хотела бы, чтобы у них так было. В итоге согласилась — ради братьев», — поясняет Яна.

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В Донецке Яна училась на мастера жилищно-коммунальных услуг. После эвакуации в Нижнем Новгороде она два месяца проучилась на слесаря.

«К моей специальности это было ближе всего. Мне не нравилось, но это же временно, — рассказывает девушка. — Сейчас меня устраивают уже на другую специальность, связанную с компьютером. Если честно, мне бы больше хотелось отучиться на мастера маникюра. Курсы визажиста я уже проходила. Это как-то больше по душе».

Девушка говорит, что не жалеет о том, что согласилась ехать в эвакуацию в Россию и жить в приёмной семье.

«Мальчики в безопасности, мы все вместе. Приёмная мама — очень хорошая женщина. Мы можем говорить с ней по душам, я ей доверяю. И город очень уютный. Мне здесь нравится. Но в Донецке у меня друзья, мой парень. Поэтому я хочу вернуться обратно, когда там станет безопаснее», — говорит Яна.