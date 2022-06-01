«Также перехвачены две украинские ракеты»: силы ПВО России сбили вертолёт Ми-8 и самолёт Су-25 ВСУ

За прошедшие сутки российскими средствами ПВО были сбиты самолёт Су-25 ВСУ, вертолёт Ми-8 и семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Также в Харьковской области были перехвачены две украинские ракеты РСЗО «Смерч». При этом ВКС России уничтожили свыше 140 националистов, девять танков и боевых машин пехоты, батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и ЗРК «ОСА-АКМ». Также ударами ракетных войск и артиллерии были ликвидированы до 200 украинских националистов и 24 единицы военной техники.

Российские средства ПВО за сутки сбили один самолёт Су-25 ВСУ в Донецкой Народной Республике, один украинский вертолёт Ми-8 в районе Харькова и семь украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также в районах населённых пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч», — сказал он.

При этом высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, тогда как ударами авиации были уничтожены свыше 140 националистов, девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и миномётов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Кроме того, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 128 пунктам управления, 169 огневым позициям артиллерийских и миномётных батарей, а также по 623 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов», — пояснил официальный представитель МО РФ.

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Продвижение сил ДНР

Подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения гарнизона украинских боевиков в Авдеевке.

«Посёлок Новосёловка Вторая освобождён от украинской оккупации. Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также отмечается, что продолжается окружение украинской группировки в Авдеевке. Из этого города ВСУ ведут обстрел Донецка и Ясиноватой.

«Ни у кого сомнений нет вообще»

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак считает, что в состав Российской Федерации войдут Херсонская и Запорожская области Украины, а также освобождённые территории Луганской и Донецкой народных республик.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — сказал Турчак в интервью РИА Новости, говоря о Херсонской области.

Он также уверен, что жители Запорожья выскажутся в поддержку присоединения к РФ, как только в регионе прекратятся обстрелы, появится зона безопасности и будет организован референдум.

Кроме того, по мнению Турчака, «ни у кого сомнений нет вообще» относительно того, что ДНР и ЛНР станут субъектами РФ.

Ранее власти Запорожской и Херсонской областей заявляли о желании войти в состав Российской Федерации. На жителей этих регионов уже распространён упрощённый порядок приёма в российское гражданство.

Международный трибунал для украинских нацистов

Власти Донецкой Народной Республики намерены в рамках международного трибунала судить экс-председателя Верховной рады Александра Турчинова, а также бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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«Своими подписями они посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения», — сказала она в интервью ТАСС.

По словам председателя комитета Народного совета, в ДНР рассчитывают, что представители стран Евросоюза и США примут участие в готовящемся международном трибунале: «Кто-то уже откликнулся. От кого-то мы никогда не дождёмся ответа, потому что они, по сути, финансируют эту преступную деятельность».

Шишкина также выразила уверенность, что наказание понесут иностранные представители, которые оказывали поддержку нацистам на Украине. В частности, речь идёт о наёмниках, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.

«Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции. Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности обмена британцев Шона Пиннера, Эндрю Хилла и марокканца Саадуна Брагима, которым в ДНР грозит смертная казнь.

Также исключена возможность обмена членов националистического батальона «Азов».