В ДНР заявили о гибели 8,6 тысяч жителей республики за восемь лет

В Донецкой Народной Республике зафиксировали гибель более 8,6 тысячи жителей с 2014 года в результате боевых действий, заявил начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

«За восемь лет было исследовано 5100-5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тыс.», — цитирует РИА Новости Калашникова.

По его словам, подсчёт погибших ведут и не освобождённых территориях.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении 222 населённых пунктов в республике от украинских войск.

28 мая Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.