В ДНР заявили о гибели 8,6 тысяч жителей республики за восемь лет
«За восемь лет было исследовано 5100-5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тыс.», — цитирует РИА Новости Калашникова.
По его словам, подсчёт погибших ведут и не освобождённых территориях.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении 222 населённых пунктов в республике от украинских войск.
28 мая Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана от украинских националистов.