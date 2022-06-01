RT вспоминает детей, ставших жертвами конфликта в Донбассе

Накануне Дня защиты детей, 31 мая, в Макеевке погибла пятилетняя Мирра. Девочка смотрела телевизор, когда снаряд украинской РСЗО «Град» попал в её дом. Всего с 2014 года в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины лишились жизни более 100 детей и свыше 300 пострадали. Точные цифры уполномоченный по правам ребёнка ДНР Элеонора Федоренко не называет — в последние месяцы они увеличиваются быстрей, чем проходит процесс официального обнародования.

«Погибшие дети могут быть зафиксированы, когда есть официальные документы о гибели. Это длительный процесс. Сейчас я могу заявить, что с момента начала боевых действий более 100 погибших детей. Это жуткое число», — заявила уполномоченный по правам ребёнка.

Летопись траура

Накануне своего первого дня рождения, 7 августа 2014 года, погибла Настя Подлипская. Вместе с мамой, 24-летней Валерией, она отдыхала на даче у бабушки, когда начался обстрел. Молодая мама успела прикрыть своим телом дочь, но взрыв произошёл слишком близко — в двух метрах. Валерия и Настя моментально погибли.

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13 августа 2014 года мишенью Военно-воздушных сил Украины стал небольшой донбасский город Зугрэс. Когда начался обстрел города из РСЗО «Смерч», 24-летняя Анастасия Рубан находилась на детском пляже вместе со своим другом-ровесником Денисом и двухлетним сыном Максимом. Один из снарядов разорвался прямо рядом с ними.

«Денис успел накрыть меня и Максима собой, — вспоминает Анастасия. — Как только всё утихло, я вскочила, схватила сына на руки и побежала подальше с пляжа. Денис так и остался лежать. Вокруг всё было в дыму, в крови, на земле лежали окровавленные тела детей».

Через три дня жестокому артиллерийскому обстрелу подвергся город Ждановка. В то утро дети Светланы Козырь — девятилетняя Саша и шестилетний Серёжа — смотрели мультфильмы. Муж Сергей мастерил что-то в сарае.

«Мы с младшим братом сидели в кресле, когда что-то на улице громко взорвалось. Мы тут же подлетели вместе с мебелью», — вспоминает Саша.

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Семья решила укрыться в храме. В момент, когда все вышли из дома, прилетел снаряд. Саша получила ранение в бедро, Светлане оторвало левую руку. Серёжа и его отец погибли на месте.

18 января 2015 года массированному артиллерийскому огню подвергся город Углегорск. Ольга Блудова вместе с дочками — восьмилетней Таней и годовалой Настей — укрывалась от обстрелов у Инны Мисечко, которая проживала вместе с сыновьями — 16-летним Романом и семилетним Георгием.

В то утро Ольга и Инна решили набрать воды из скважины, потому что водопровод был повреждён. Маленькую Настю взяли с собой. Дети постарше остались в доме. Подруги отошли на небольшое расстояние от дома, когда услышали свист, а затем громкий хлопок позади себя.

«Я обернулась и увидела, как с неба падала земля, а на месте моего дома образовалась пустота», — вспоминает Инна Мисечко.

Первым обнаружили тело Ромы. Тело маленького Гоши найти так и не удалось — ребёнок попал в эпицентр взрыва. Таню нашли в соседней комнате. Всё её тело было в ожогах, правая нога неестественно вывернута. Девочка перенесла множество операций, а затем прошла долгий путь реабилитации.

5 ноября 2014 года, в самый разгар боёв за донецкий аэропорт имени Прокофьева, ВСУ обстреляли детскую футбольную площадку в посёлке Октябрьском. От этого миномётного удара погибли двое ребят: 14-летний Даниил Кузнецов и 17-летний Андрей Елисеев. За несколько дней до гибели младший, Даня, написал на своей страничке в соцсетях: «Всё будет хорошо, потому что плохо уже надоело».