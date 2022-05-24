«Российской истребительной авиацией»: МО РФ сообщило о сбитом украинском самолёте МиГ-29 вблизи Краматорска

Российские истребители сбили в районе Краматорска украинский самолёт МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. Также ударами авиации России за сутки уничтожены более 210 националистов и выведена из строя 31 единица военной техники ВСУ. Помимо этого, в Херсонской области заявили, что рассчитывают на появление российской военной базы.

Российские средства ПВО перехватили над населёнными пунктами Топольское, Семёновка и Сухая Каменка Харьковской области четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Также были сбиты пять украинских беспилотников.

«Также российской истребительной авиацией в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт МиГ-29», — добавил Конашенков.

При этом российские военные за сутки поразили высокоточными ракетами три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады, а также шесть складов боеприпасов, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М777.

Конашенков добавил, что авиацией РФ были уничтожены два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В общей сложности авиаударами были ликвидированы более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники.

Говоря о работе ракетных войск и артиллерии, он отметил, что были поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях. Вдобавок уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.

Херсонская область рассчитывает на военную базу РФ

Всё население Херсонской области заинтересовано в размещении российской военной базы, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по сёлам и городам.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано всё население. Это прежде всего жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Стремоусов также вновь указал на намерение Херсонской области войти в состав Российской Федерации: «Мы не планируем быть отдельной, независимой республикой. Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации».

«Согласно нашему плану интеграции в состав Российской Федерации, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства, а уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом», — пояснил замглавы военно-гражданской администрации региона.

Кроме того, по его словам, русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Он подчеркнул, что в регионе не будет каких-то «языковых историй».

«Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной», — заключил Стремоусов.

Восстановление работы Херсонского торгового порта

Как сказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, в настоящее время открытие Херсонского торгового порта «практически нереально». Причина в том, что заминирован единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, он находится под контролем украинских нацистов.

«Когда будет полностью защищён от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт», — пояснил он в разговоре с РИА Новости.

Также на russian.rt.com С 23 мая в Херсонской области вводится бивалютная зона

Запорожская область присоединяется к рублёвой зоне

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила подробности о включении Запорожской области в рублёвую зону.

«Рублями можно оплатить все услуги предприятий, закупить сырьё для производства собственной продукции, отгрузить продукцию покупателю и получить рублёвую выручку на свой расчётный счёт», — приводит её слова РИА Новости.

Накануне в Херсонской области была введена бивалютная зона с курсом «два рубля за одну гривну». При этом безналичные расчёты осуществляются только в рублях. Кроме того, в ближайшее время в Херсоне будет открыто первое отделение российского банка.

Данильченко также отметила, что более 80% продукции предприятий Мелитополя востребовано в России и других странах СНГ. В частности, в городе производятся запчасти для сельхозтехники и автомобилей, электрооборудование, гидравлическое оборудование, запчасти для двигателей внутреннего сгорания.

При этом, по её словам, городские предприятия могут перейти на выполнение оборонных заказов.