РИА Новости: российский флаг подняли над площадью Победы в Мелитополе
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Как сообщает РИА Новости, с 1 мая на флагштоке было красное знамя Победы, поднятое перед 9 Мая впервые за долгие годы.
22 апреля стало известно, что в Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет проводиться на русском языке.
Ранее представители военно-гражданской администрации Херсона подняли российский флаг на административном здании в посёлке Чернобаевка, где расположен аэропорт.