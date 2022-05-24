РИА Новости: российский флаг подняли над площадью Победы в Мелитополе

Над главной площадью Мелитополя — площадью Победы — подняли российский флаг.

Как сообщает РИА Новости, с 1 мая на флагштоке было красное знамя Победы, поднятое перед 9 Мая впервые за долгие годы.

22 апреля стало известно, что в Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет проводиться на русском языке.

Ранее представители военно-гражданской администрации Херсона подняли российский флаг на административном здании в посёлке Чернобаевка, где расположен аэропорт.