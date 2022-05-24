В Херсонской области заявили о заминированном выходе из местного порта

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Работа Херсонского торгового порта на данный момент заблокирована, так как единственный выход в Чёрное море заминирован Украиной, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — цитирует РИА Новости Стремоусова.

Он отметил, что на данный момент открыть порт почти невозможно.

Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область не планирует становиться независимой республикой: регион намерен войти в состав России.

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