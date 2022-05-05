Фергюсон сравнил главу UFC Уайта с наркоторговцем

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон рассказал о запрете выступать в других видах спорта со стороны президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта.
Фергюсон сравнил главу UFC Уайта с наркоторговцем
  • AP

«Я попросил Дану заняться боксом, он сказал нет. Я хочу заниматься другими видами спорта, но тут этот парень, который ведёт себя, как наркоторговец, говорит мне, что я не могу заниматься этим», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Кроме того, боец считает, что в UFC не доплачивают атлетам и не дают им возможности заработать больше денег.

За свою карьеру 38-летний Фергюсон одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Следующим соперником американца станет его соотечественник Майкл Чендлер. Поединок состоится 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал, как организация пытается разрушить карьеру своих бывших спортсменов.

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