Фергюсон сравнил главу UFC Уайта с наркоторговцем
- AP
«Я попросил Дану заняться боксом, он сказал нет. Я хочу заниматься другими видами спорта, но тут этот парень, который ведёт себя, как наркоторговец, говорит мне, что я не могу заниматься этим», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.
Кроме того, боец считает, что в UFC не доплачивают атлетам и не дают им возможности заработать больше денег.
За свою карьеру 38-летний Фергюсон одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Следующим соперником американца станет его соотечественник Майкл Чендлер. Поединок состоится 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе.
Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва рассказал, как организация пытается разрушить карьеру своих бывших спортсменов.