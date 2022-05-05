Силва: в UFC используют бойцов, а потом просто вышвыривают

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Андерсон Силва рассказал, как организация пытается разрушить карьеру своих бывших спортсменов.
Силва: в UFC используют бойцов, а потом просто вышвыривают
  • AP

«Когда я закончил карьеру в UFC, Дана Уайт говорил: «Андерсону нужно завязать с боями. Никто в таком возрасте не сможет выступать». Я почувствовал неуважение в свой адрес. Они используют вас, а потом просто вышвыривают. Затем они пытаются разрушить твою карьеру, чтобы ты нигде не смог выступать. Это произошло со многими бойцами», — приводит слова Силвы Sportsnaut.

Он также заявил, что UFC не уважает наследие атлетов. По его мнению, президент лиги по отношению к бывшим бойцам должен проявлять уважение.

Силва провёл в MMA 45 боёв, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Бразилец объявил о завершении карьеры осенью 2020 года, после проигрыша ямайцу Юрае Холлу.

Ранее Уайт прокомментировал идею проведения возможного боя между действующим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

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