Роман Ротенберг объяснил, почему Мичков будет выступать за молодёжную сборную России

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Матвей Мичков получит больше игрового времени, если сыграет на турнире в Санкт-Петербурге за молодёжную сборную России.
Роман Ротенберг объяснил, почему Мичков будет выступать за молодёжную сборную России
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Мичков играет в первом звене, получает место в первом большинстве. Конкуренция — двигатель прогресса. Нет смысла держать Мичкова в четвёртом звене в этой ситуации, ему нужно получить больше игрового времени. Поэтому он играет сейчас за молодёжную сборную страны», — цитирует Ротенберга ТАСС.

17-летний форвард в сезоне-2021/22 завоевал золотую медаль Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) в составе «СКА-1946». Мичков в 39 матчах с учетом плей-офф набрал 55 (35 + 20) очков. Также он провел 13 игр в основной команде СКА, заработав пять (2 + 3) очков.

Ранее Ротенберг рассказал о будущем Мичкова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

 

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