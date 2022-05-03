Роман Ротенберг: Мичкову нужно летом поработать над физикой и катанием

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о будущем молодого форварда петербургского клуба Матвея Мичкова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Это зависит от самого игрока. И надо смотреть на физическое развитие Мичкова. Ему нужно летом поработать над физикой и катанием. Мы это уже обсуждали с Матвеем. Если он будет развивать эти качества, то всё получится и он сможет играть на уровне КХЛ», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

17-летний форвард в сезоне-2021/22 завоевал золотую медаль Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) в составе «СКА-1946». Мичков в 39 матчах с учетом плей-офф набрал 55 (35 + 20) очков. Также он провел 13 игр в основной команде СКА, заработав пять (2 + 3) очков.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА. В регулярном чемпионате армейцы из Санкт-Петербурга заняли первое место.

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