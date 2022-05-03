Роман Ротенберг: Мичкову нужно летом поработать над физикой и катанием

Короткая ссылка
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о будущем молодого форварда петербургского клуба Матвея Мичкова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Роман Ротенберг: Мичкову нужно летом поработать над физикой и катанием
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Это зависит от самого игрока. И надо смотреть на физическое развитие Мичкова. Ему нужно летом поработать над физикой и катанием. Мы это уже обсуждали с Матвеем. Если он будет развивать эти качества, то всё получится и он сможет играть на уровне КХЛ», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

17-летний форвард в сезоне-2021/22 завоевал золотую медаль Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) в составе «СКА-1946». Мичков в 39 матчах с учетом плей-офф набрал 55 (35 + 20) очков. Также он провел 13 игр в основной команде СКА, заработав пять (2 + 3) очков.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА. В регулярном чемпионате армейцы из Санкт-Петербурга заняли первое место.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею нападающий Николай Прохоркин вернулся в петербургский СКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить