Третьяк и Жуков попали в санкционный список Австралии
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Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел и торговли страны.
В настоящий момент в списке значится 75 депутатов. Всего под австралийскими санкциями находятся 830 российских и белорусских граждан.
Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года.
Жуков являлся президентом ОКР с 2010-го по 2018-й.
Ранее Великобритания включила в санкционный список 206 физических лиц из России, среди которых люди, связанные с футболом.