Третьяк и Жуков попали в санкционный список Австралии

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Руководитель Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков включены в санкционный список Австралии как депутаты Госдумы.
Третьяк и Жуков попали в санкционный список Австралии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел и торговли страны.

В настоящий момент в списке значится 75 депутатов. Всего под австралийскими санкциями находятся 830 российских и белорусских граждан.

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года.

Жуков являлся президентом ОКР с 2010-го по 2018-й.

Ранее Великобритания включила в санкционный список 206 физических лиц из России, среди которых люди, связанные с футболом.

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