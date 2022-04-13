Великобритания ввела санкции против главы «Лукойла» Алекперова и экс-президента РФС Фурсенко

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Великобритания включила в санкционный список 206 физических лиц из России, среди которых люди, связанные с футболом.
Великобритания ввела санкции против главы «Лукойла» Алекперова и экс-президента РФС Фурсенко
  • Gettyimages.ru
  • © Stuart C. Wilson

По информации «Коммерсанта», под санкции подпали совладелец московского «Спартака» Вагит Алекперов и вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко. Алекперову принадлежит около 30% акций столичного клуба. Фурсенко с 2005 по 2008 год занимал пост президента «Зенита», а с 2010 по 2012-й возглавлял Российский футбольный союз.

«Спартак» (30 очков) за шесть туров до окончания чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (52 очка).

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, почему российским игрокам не стоит уезжать играть за границу.

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