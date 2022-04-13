Широков высказался, стоит ли российским игрокам уезжать играть в Европу

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, почему российским игрокам не стоит уезжать играть за границу.

«Для чего вы их куда-то посылаете? Чтобы они посидели? Последние люди, уехавшие в Европу, играли в основном составе сборной — они даже не пробились. Пусть здесь приносят пользу: мы их воспитывали, поэтому пусть нас радуют», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.

31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА, на котором было принято решение не исключать Россию из федерации.

Ранее сообщалось, что российский футболист Евгений Башкиров покинул польский клуб «Заглембе».