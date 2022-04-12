Футболист Башкиров покинул польский «Заглембе»

Российский футболист Евгений Башкиров покинул польский клуб «Заглембе».

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте клуба.

Напомним, что футболист присоединился к «Заглембе» в 2020 году, перейдя из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне Башкиров провёл за клуб шесть матчей в чемпионате Польши, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил отклонение апелляции Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.