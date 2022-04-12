CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022
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В заявлении говорится, что CAS принял такое решение, основываясь на позиции соперников российской команды — сборных Польши, Швеции и Чехии. Если бы россиян допустили, то соперники получили бы технические поражения. Но тогда «целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана».
Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.
29 марта Польша обыграла Швецию в финале стыков со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.
Ранее Юрист оценила вероятность успеха иска РФС в CAS.