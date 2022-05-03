Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Бостон» в стартовом матче плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» на своём льду нанесла поражение «Бостон Брюинз» в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Рода Бриндамора.

В составе «Каролины» отличились Сэт Джарвис (37-я минута), Нино Нидеррайтер (39-я), Теуво Терявяйнен (48-я), Винсент Трочек (57-я), Андрей Свечников (58-я). У «Бостона» шайбу забросил Тэйлор Холл (43-я).

Счет в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Каролины». Следующая игра пройдёт 5 мая.

Ранее защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о влиянии Овечкина на одноклубников.