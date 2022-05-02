Игонин: если «Зенит» и оступается, то во многом по своей вине

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин предположил, сможет ли в ближайшем будущем кто-то из российских команд навязать борьбу петербуржцам за первое место в национальном чемпионате.

«Пока мы даже не знаем, смогут ли отечественные команды в следующем сезоне выступить в еврокубках. Остаётся надеяться, что обойдётся без глобальных потрясений. Если их не произойдёт, соперникам тяжело будет конкурировать с «Зенитом» и в дальнейшем. Не думаю, что другие клубы позволят себе приобретение дорогостоящих игроков. Сегодня таким путём пойти сложно», — сказал Игонин в интервью RT.

По его мнению, необходимо проделать очень серьёзную работу, чтобы навязать борьбу сине-бело-голубым.

«Матч с «Локомотивом» во многом получился показательным. Сине-бело-голубые пропустили нелепый мяч, но быстро собрались и спокойно, без суеты добились результата. Да и положа руку на сердце, если петербуржцы и оступаются, во многом по своей вине. Это не их обыгрывают, а они проигрывают», — добавил экс-капитан петербургской команды.

Ранее Игонин выразил мнение, что гегемония «Зенита» негативно сказывается на уровне РПЛ.