Игонин считает, что гегемония «Зенита» негативно сказывается на уровне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о слабой конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, здесь стоит вести речь о совокупности факторов. С одной стороны, «Зенит» очень силён. С другой, конкуренция оставляет желать лучшего. Согласитесь, перед началом сезона мы все думали, что петербуржцам непросто будет сохранить первую строчку, а они спокойно решили задачу за три тура до финиша. Это негативно сказывается на уровне чемпионата. Конкуренция всегда важна для развития футбола в стране», — сказал Игонин в интервью RT.

По его мнению, длинные победные серии не идут во благо ни турниру, ни самим игрокам.

«Да, есть пример «Баварии», но применительно к Бундеслиге мы больше говорим о спорте. Если же взять отечественные клубы, начинаются проблемы иного характера. Например, «Локомотив» весь сезон переживал кадровые перестроения. В «Спартаке» ситуация тоже непонятная», — добавил эксперт.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что готов прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.