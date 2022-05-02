Мостовой: неадекватно, что футболисты в России получают такие большие деньги

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой согласился со словами хоккеиста «Динамо» Вадима Шипачёва о высоких зарплатах футболистов.
Мостовой: неадекватно, что футболисты в России получают такие большие деньги
  • РИА Новости

«Вообще Шипачёв сказал правду. Другое дело, как это люди воспримут. В моё время зарплаты с сегодняшними тоже были несравнимы. Но мы знаем, что у нас многое раздуто искусственно, поэтому так и получается», — приводит слова Мостового Sport24.

Он также добавил, что футбол является самым популярным видом спорта в мире и в других странах такие высокие зарплаты считаются нормальными.

«То, что наши обычные футболисты получают такие большие деньги, — это, конечно, неадекватно, но мы знаем, откуда это всё берётся и как это было произведено. А с Европой что сравнивать? Когда на стадион собирается по 70 или 100 тыс. зрителей. Такое нельзя сравнивать», — заключил бывший полузащитник «Спартака».

Ранее Мостовой отреагировал на заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина об участии российских клубов в еврокубках.

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