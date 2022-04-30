Мостовой: ничего конкретного в словах Чеферина нет, говорить можно всё что угодно

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина об участии российских клубов в еврокубках.

«Ничего конкретного в его словах нет, просто меняется настроение, будто появилась надежда. Мы не знаем, как всё устроено там: кто кого поддерживает, как что-то происходит. Говорить можно всё что угодно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, не должны страдать ни обычные люди, ни спортсмены, это все прекрасно понимают и без заявления главы УЕФА.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявление Чеферина.