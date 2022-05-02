Винер-Усманова сообщила о проведении в России гимнастических турниров с участием иностранцев

Президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова рассказала о проведении в России турниров с участием зарубежных спортсменов.

«Мы должны давать возможность девочкам как можно больше соревноваться, чтобы они не чувствовали никаких моментов, ущемляющих спортивное достоинство и негативно отражающихся на спортивной форме», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Она отметила, что в турнирах примут участие в том числе зарубежные гимнастки.

«Поэтому у нас будут 10 мая соревнования, потом — 26 мая, и мы всё время будем их проводить. В Красноярске у нас были и будут соревнования, в Омске прошёл турнир Жени Канаевой, состоятся в Белгороде и Ярославле», — заключила Винер-Усманова.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к международным соревнованиям. После этого многие спортивные федерации начали отстранять отечественных спортсменов. Это же коснулось и гимнасток.

Ранее Винер-Усманова заявила, что не видит смысла в переходе ассоциации в Азиатский гимнастический союз.