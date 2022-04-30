Винер-Усманова: ВФХГ нет смысла переходить в Азиатский гимнастический союз

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что не видит смысла в переходе ассоциации в Азиатский гимнастический союз.

«Мы будем участвовать в азиатских чемпионатах, но на Олимпиаду нам тоже будет закрыта дорога. Все Кубки мира тоже проходят под эгидой международной федерации, а не континентальной», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По её словам, в Россию из Азии команды и так приезжают. Она напомнила, что в Китай уехала работать двукратная чемпионка Олимпийских игр Настя Близнюк.

«То есть у нас нормальные дружеские отношения, но это не дает возможности выступать на Олимпиаде. Пока не решится этот вопрос, нет смысла переходить в азиатскую федерацию», — закючила Винер-Усманова.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям. После этого многие спортивные федерации стали отстранять спортсменов из России от участия в международных стартах. Это же коснулось и гимнасток.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что не готова возглавить ВФХГ вместо Винер-Усмановой.