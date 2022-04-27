Кабаева рассказала, что не готова возглавить ВФХГ вместо Винер-Усмановой

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поделилась мнением, что на данный момент не готова сменить Ирину Винер-Усманову на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

«Сейчас нет. Потому что этому нужно посвятить всю свою жизнь. Так, как это делает Ирина Александровна. У меня же сейчас другая работа в одном из крупнейших медийных холдингов, и она мне нравится», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

Девятикратная чемпионка мира также отметила, что никогда не оставит художественную гимнастику, поскольку очень любит этот вид спорта.

«Свою задачу вижу в том, чтобы принимать участие в её развитии и совершенствовании», — добавила Кабаева.

Винер-Усманова, которая также является главным тренером сборной России, возглавляет федерацию с 2008 года.

Кабаева с 2014 года является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».

Ранее Кабаева высказалась об отстранении России от международных турниров.