Кабаева рассказала, что не готова возглавить ВФХГ вместо Винер-Усмановой
- РИА Новости
«Сейчас нет. Потому что этому нужно посвятить всю свою жизнь. Так, как это делает Ирина Александровна. У меня же сейчас другая работа в одном из крупнейших медийных холдингов, и она мне нравится», — приводит слова Кабаевой ТАСС.
Девятикратная чемпионка мира также отметила, что никогда не оставит художественную гимнастику, поскольку очень любит этот вид спорта.
«Свою задачу вижу в том, чтобы принимать участие в её развитии и совершенствовании», — добавила Кабаева.
Винер-Усманова, которая также является главным тренером сборной России, возглавляет федерацию с 2008 года.
Кабаева с 2014 года является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».
Ранее Кабаева высказалась об отстранении России от международных турниров.