Кабаева рассказала, что не готова возглавить ВФХГ вместо Винер-Усмановой

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поделилась мнением, что на данный момент не готова сменить Ирину Винер-Усманову на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).
Кабаева рассказала, что не готова возглавить ВФХГ вместо Винер-Усмановой
  • РИА Новости

«Сейчас нет. Потому что этому нужно посвятить всю свою жизнь. Так, как это делает Ирина Александровна. У меня же сейчас другая работа в одном из крупнейших медийных холдингов, и она мне нравится», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

Девятикратная чемпионка мира также отметила, что никогда не оставит художественную гимнастику, поскольку очень любит этот вид спорта. 

«Свою задачу вижу в том, чтобы принимать участие в её развитии и совершенствовании», — добавила Кабаева.

Винер-Усманова, которая также является главным тренером сборной России, возглавляет федерацию с 2008 года.

Кабаева с 2014 года является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».

Ранее Кабаева высказалась об отстранении России от международных турниров.

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