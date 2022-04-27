Кабаева: отсутствие России приведёт мировую художественную гимнастику к деградации

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась об отстранении России от международных турниров.

«Что касается художественной гимнастики, то не нужно забывать, что этот вид спорта родился именно в нашей стране, и до сих пор Россия является законодательницей мод в художественной гимнастике. Отсутствие России в этом виде спорта приведёт мировую художественную гимнастику к деградации. А мы будем развиваться», — приводит слова Кабаевой ТАСС.

Она также сказала, что отстранение любых команд, а особенно ведущих, наносит огромный ущерб любому виду спорта.

Напомним, что изначально российским и белорусским гимнастам запретили выступать под национальным флагом и гимном, но разрешили в нейтральном статусе. Однако 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что спортсмены из обеих стран не будут допущены к международным турнирам вообще.

Ранее Кабаева высказалась об отстранении России от международных турниров.