Кабаева: если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет
«Россия всегда была законодательницей мод, этот вид спорта родился в нашей стране. У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет», — цитирует Кабаеву ТАСС.
Напомним, что внутренние турниры по художественной гимнастике будут проходить по правилам, отличающимся от установленных FIG. По мнению президента ВФХГ Ирины Винер-Усмановой, это поможет отечественной гимнастике вернуться на прежний уровень мастерства, который был утерян из-за невысоких требований на мировой арене.
Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о намерении организовать несколько этапов Кубка страны с приглашением иностранных спортсменок.