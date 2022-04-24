Кабаева: если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась об отстранении России от международных турниров.

«Россия всегда была законодательницей мод, этот вид спорта родился в нашей стране. У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет», — цитирует Кабаеву ТАСС.

Напомним, что внутренние турниры по художественной гимнастике будут проходить по правилам, отличающимся от установленных FIG. По мнению президента ВФХГ Ирины Винер-Усмановой, это поможет отечественной гимнастике вернуться на прежний уровень мастерства, который был утерян из-за невысоких требований на мировой арене.

Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о намерении организовать несколько этапов Кубка страны с приглашением иностранных спортсменок.

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