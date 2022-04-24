Кабаева: если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась об отстранении России от международных турниров.

«Россия всегда была законодательницей мод, этот вид спорта родился в нашей стране. У нас большая конкуренция внутри страны, и если соревнования будут только внутренние, то российская художественная гимнастика только выиграет», — цитирует Кабаеву ТАСС.

Напомним, что внутренние турниры по художественной гимнастике будут проходить по правилам, отличающимся от установленных FIG. По мнению президента ВФХГ Ирины Винер-Усмановой, это поможет отечественной гимнастике вернуться на прежний уровень мастерства, который был утерян из-за невысоких требований на мировой арене.

Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о намерении организовать несколько этапов Кубка страны с приглашением иностранных спортсменок.