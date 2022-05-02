Тарасова — о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: армейцы каждый год в СССР побеждали

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу ЦСКА над «Металлургом» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.
Тарасова — о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: армейцы каждый год в СССР побеждали
  • РИА Новости

«Раньше почти каждый год ЦСКА побеждал в чемпионате СССР, а теперь этот Кубок Гагарина оказывается достижением. В любом случае, я очень рада, поздравляю всех хоккеистов, тренерский штаб и болельщиков. Можно собраться и каждый год так выступать», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».

Напомним, что ЦСКА переиграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019-го и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выиграл трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о победе ЦСКА в финале плей-офф КХЛ сезона-2021/22.

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