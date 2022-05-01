Ларионов — о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: хоккеисты команды поверили в Фёдорова

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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о победе московского ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2021/22.
Ларионов — о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: хоккеисты команды поверили в Фёдорова
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«Рад за Сергея, написал ему после победы. У нас как говорят: если проиграл, то мало опыта, а выиграл — у тебя была готовая команда. Ему много чего пришлось преодолеть, и команда сплотилась, поверив в него, а он — в игроков. С учётом его хоккейного опыта он хорошо знает игру, и хочется поздравить его с победой», — цитирует ТАСС восьмикратного чемпиона СССР в составе ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА переиграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выиграл трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что Ларионов стал главным тренером «Торпедо».

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