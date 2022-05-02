Ловрен — о чемпионстве «Зенита»: мы показывали класс на протяжении всего сезона
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- © Maksim Konstantinov
«Несмотря на множество проблем, «Зенит» снова чемпион. Мы показывали класс на протяжении всего чемпионата», — написал 32-летний хорватский защитник в соцсетях.
Он выразил сожаление, что из-за серьёзной травмы не смог помочь «Зениту» во второй части сезона.
«Я делаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее и продолжить одерживать победы», — добавил он.
«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал причины чемпионства «Зенита».