Мишин — о посещении матчей «Зенита»: будто смотришь из космоса на происходящее

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал об ощущениях во время матчей «Зенита» на стадионе «Газпром Арена».

«Я с внуком был на одном из матчей на «Газпром Арене» и смотрел это действо. Это не игра — это действо! Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол», — цитирует Мишина пресс-служба команды.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием золотых медалей чемпионата России.