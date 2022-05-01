Кросби высказался о возможном уходе из «Питтсбурга» Малкина

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возможный уход из клуба Евгения Малкина, а также Криса Летанга.

«Как бы вы не хотели об этом думать, вы понимаете, что это может произойти. Думаю, нужно просто наслаждаться игрой с ними как можно больше и принять тот факт, что это не будет длиться вечно, уйдут они в этом году или в будущем. Я просто пытаюсь наслаждаться этим и быть благодарным за возможность делать это снова», — цитирует Кросби пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Контракт 35-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает в 2022 году.

Российский форвард перешёл в «Пингвинз» из магнитогорского «Металлурга» в 2006 году. Малкин в 871 матче регулярных чемпионатов НХЛ набрал 1146 очков (444 гола + 702 результативные передачи).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграет с «Флоридой» в первом раунде плей-офф НХЛ.

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