Терюшков предложил ввести штрафы за критику работы судей в матчах РПЛ

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику работы судейских бригад в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Терюшков предложил ввести штрафы за критику работы судей в матчах РПЛ
  • РИА Новости

«Я бы от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей. Давать оценку работе арбитров должны компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

По его словам, в российском футболе из судей сделали «пацанов для битья», которые не являются авторитетом на поле.

«Думаю, после такого эта истерия ушла бы сама собой. Хочешь сказать — пожалуйста, говори и плати, например, 1 млн рублей», — добавил Терюшков.

Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет те функции, которые должна выполнять, в полном объёме.

Ранее российский арбитр Алексей Матюнин сообщил, что собирается подавать жалобу на Хачатурянца за критику его судейства в матче 26-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» (1:4).

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