Судья Матюнин подаст жалобу в РФС на Хачатурянца

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Российский арбитр Алексей Матюнин сообщил о том, что собирается подавать жалобу на президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца.
Судья Матюнин подаст жалобу в РФС на Хачатурянца
  • РИА Новости

«Подтверждаю, что подаю жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца. Думаю, 2 или 3 мая сделаю это», — цитирует Матюнина «РБ Спорт».

Напомним, что в матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.

Ранее Хачатурянц выразил мнение, что судейскому комитету Российского футбольного союза (РФС) необходимы реформы.

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