Судья Матюнин подаст жалобу в РФС на Хачатурянца
- РИА Новости
«Подтверждаю, что подаю жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца. Думаю, 2 или 3 мая сделаю это», — цитирует Матюнина «РБ Спорт».
Напомним, что в матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.
Ранее Хачатурянц выразил мнение, что судейскому комитету Российского футбольного союза (РФС) необходимы реформы.