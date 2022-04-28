Судья Матюнин подаст жалобу в РФС на Хачатурянца

Российский арбитр Алексей Матюнин сообщил о том, что собирается подавать жалобу на президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца.

«Подтверждаю, что подаю жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца. Думаю, 2 или 3 мая сделаю это», — цитирует Матюнина «РБ Спорт».

Напомним, что в матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.

Ранее Хачатурянц выразил мнение, что судейскому комитету Российского футбольного союза (РФС) необходимы реформы.