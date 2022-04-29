Тарасова поздравила ХК ЦСКА с 99-летием

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила хоккейный ЦСКА с днём основания клуба.

«Поздравляю ЦСКА с днём рождения! 99 лет! Папина жизнь, моя связаны с этим клубом! Спортивных успехов и процветания! Ура!» — написала Тарасова в социальных сетях.

ЦСКА был основан 29 апреля 1923 года. Отец Тарасовой Анатолий был тренером команды с 1947 по 1974 год.

В сезоне-2021/22 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги ЦСКА занял третье место в чемпионате.

В финале Кубка Гагарина в шестом матче серии красно-синие в Москве обыграли «Металлург» со счётом 2:1, восстановив равенство в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 70-летием главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка.