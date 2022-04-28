Семак: Сергеев смотрится неплохо, но может играть лучше

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда клуба Ивана Сергеева.
Семак: Сергеев смотрится неплохо, но может играть лучше
  • globallookpress.com

«На сегодняшний момент у Ивана никаких проблем нет. Он старается помогать клубу, забивает важные мячи, которые помогают команде. Сергеев осваивается. Он может играть лучше, но и сейчас смотрится неплохо», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, что футболист присоединился к клубу в зимнее трансферное окно. За «Зенит» Сергеев сыграл девять матчей, в которых забил три мяча.

«Зенит» в 27-м туре Российской премьер-лиги сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 30 апреля в 19:30 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что Артём Дзюба готовится к матчу с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить