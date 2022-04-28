Семак: Сергеев смотрится неплохо, но может играть лучше

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда клуба Ивана Сергеева.

«На сегодняшний момент у Ивана никаких проблем нет. Он старается помогать клубу, забивает важные мячи, которые помогают команде. Сергеев осваивается. Он может играть лучше, но и сейчас смотрится неплохо», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, что футболист присоединился к клубу в зимнее трансферное окно. За «Зенит» Сергеев сыграл девять матчей, в которых забил три мяча.

«Зенит» в 27-м туре Российской премьер-лиги сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 30 апреля в 19:30 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что Артём Дзюба готовится к матчу с «Локомотивом».